Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 15:45

Технологии

Маск рассказал, что человек с чипом Neuralink научился управлять мышью силой мысли

Фото: АР/Patrick Pleul

Глава компании Neuralink Илон Маск рассказал о том, что человек, которому вставили имплант в мозг, смог после чипирования силой мысли управлять компьютерной мышью. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, доброволец полностью восстановился после операции по чипированию.

"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно", – добавил он.

Также глава компании уточнил, что в Neuralink прогнозируют еще больший прогресс от введения импланта в мозг человека. Так, в дальнейшем чипированного обучат перемещению курсора по экрану, а также нажатию кнопки мыши.

Ранее Маск сообщил, что чипирование людей поможет им эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом благодаря стимулированию активности мозга. Кроме того, он уточнил, что не имеет ничего против относительно реализации идеи по вживлению импланта в мозг одного из своих детей.

Компания Маска вживила чип в мозг человека

Читайте также


технологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика