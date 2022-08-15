Маск рассказал о преимуществах чипирования людей

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что чипирование людей позволит им эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом благодаря стимулированию активности мозга. Об этом он написал в своей статье для китайского журнала China Cyberspace, размещенной на портале Substack.

По мнению Маска, чипирование с помощью имплантируемых нейроинтерфейсов Neuralink его разработки окажет помощь людям с ограниченными возможностями.

"Это могло бы восстановить двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами психической системы или позволить парализованным людям эффективно использовать свой мозг для работы с компьютерами или мобильными телефонами", – заявил бизнесмен.

Также Маск отметил, что импланты смогут помочь людям, страдающим от последствий врожденных и приобретенных травм головного мозга. Он выразил уверенность, что чипирование в будущем будет активно развиваться.

Ранее компания Илона Маска Neuralink научила обезьяну играть в видеоигры без использования джойстика. Это стало возможным благодаря вживленным в ее мозг нейронным чипам.

Сначала животное научили играть в видеоигры с джойстиком. В это время нейронные данные мозга, отвечающие за координацию конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети. После этого алгоритм с записями смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, из-за чего смог прогнозировать действия обезьяны.

