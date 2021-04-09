Компания Маска показала играющую "силой мысли" в видеоигру обезьяну

Видео: YouTube/Neuralink

Обезьяна Пейдж показала, как играет в видеоигры на компьютере без использования джойстика. Это стало возможным благодаря вживленным в мозг нейронным чипам. Соответствующее видео опубликовала компания Илона Маска Neuralink.

Чипы можно привязать к любому гаджету, как при использовании сети Bluetooth, сообщает "Газета.ру".

Сначала животное научили играть в видеоигры с джойстиком. Именно в это время нейронные данные мозга, отвечающие за координацию конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети.

После этого алгоритм с записями смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика. В компании отметили, что чипы заранее прогнозировали, какое действие совершит обезьяна.

Когда Пейдж стала играть в "Понг" без джойстика, алгоритм ловил сигналы мозга, думающего о движениях рук, и применял их для управления игрой.

Ранее американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который поможет в лечении неврологических заболеваний.

Маск выразил надежду, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Также он выразил мнение, что эти устройства позволят человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом.

