Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

13:24

Компания Маска показала играющую "силой мысли" в видеоигру обезьяну

животные наука

Видео: YouTube/Neuralink

Обезьяна Пейдж показала, как играет в видеоигры на компьютере без использования джойстика. Это стало возможным благодаря вживленным в мозг нейронным чипам. Соответствующее видео опубликовала компания Илона Маска Neuralink.

Чипы можно привязать к любому гаджету, как при использовании сети Bluetooth, сообщает "Газета.ру".

Сначала животное научили играть в видеоигры с джойстиком. Именно в это время нейронные данные мозга, отвечающие за координацию конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети.

После этого алгоритм с записями смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика. В компании отметили, что чипы заранее прогнозировали, какое действие совершит обезьяна.

Когда Пейдж стала играть в "Понг" без джойстика, алгоритм ловил сигналы мозга, думающего о движениях рук, и применял их для управления игрой.

Ранее американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который поможет в лечении неврологических заболеваний.

Маск выразил надежду, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Также он выразил мнение, что эти устройства позволят человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать