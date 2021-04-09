Компания Маска показала играющую "силой мысли" в видеоигру обезьяну

Видео: YouTube/NeuralinkОбезьяна Пейдж показала, как играет в видеоигры на компьютере без использования джойстика. Это стало возможным благодаря вживленным в мозг нейронным чипам. Соответствующее видео опубликовала компания Илона Маска Neuralink.
Чипы можно привязать к любому гаджету, как при использовании сети Bluetooth, сообщает "Газета.ру".
Сначала животное научили играть в видеоигры с джойстиком. Именно в это время нейронные данные мозга, отвечающие за координацию конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети.
После этого алгоритм с записями смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика. В компании отметили, что чипы заранее прогнозировали, какое действие совершит обезьяна.
Когда Пейдж стала играть в "Понг" без джойстика, алгоритм ловил сигналы мозга, думающего о движениях рук, и применял их для управления игрой.
Ранее американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который поможет в лечении неврологических заболеваний.
Маск выразил надежду, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Также он выразил мнение, что эти устройства позволят человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: