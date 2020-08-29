Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

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Илон Маск сообщил об успешном чипировании мозга
Американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как полагают в компании Neuralink, поможет в лечении неврологических заболеваний.
Изобретатель показал животное в ходе трансляции на YouTube.
"Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", – отметил Маск.
По его словам, животное чувствует себя хорошо.
"Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", – добавил он.
Маск выразил надежду, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Также он выразил мнение, что эти устройства позволят человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом.
В мае Маск сообщил, что Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Предполагается, что в течение года будет завершена работа по созданию импланта.
Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.
Применять разработку можно будет при реабилитации. В частности, чип сможет компенсировать утрату зрения, слуха или подвижности конечностей.
Ранее стало известно, что японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей. Речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ).
Илон Маск сообщил об успешном чипировании мозга
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