Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

Илон Маск сообщил об успешном чипировании мозга

Американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как полагают в компании Neuralink, поможет в лечении неврологических заболеваний.

Изобретатель показал животное в ходе трансляции на YouTube.

"Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", – отметил Маск.

По его словам, животное чувствует себя хорошо.

"Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", – добавил он.

Маск выразил надежду, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Также он выразил мнение, что эти устройства позволят человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом.

В мае Маск сообщил, что Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Предполагается, что в течение года будет завершена работа по созданию импланта.

Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.

Применять разработку можно будет при реабилитации. В частности, чип сможет компенсировать утрату зрения, слуха или подвижности конечностей.

Ранее стало известно, что японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей. Речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ).

