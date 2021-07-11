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Общество

06:02

Биолог обратился к россиянам по поводу "чипирования" и 5G из-за коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россиянам следует забыть домыслы про "чипирование", защитить от коронавируса и справиться с ним позволят только вакцинация и ношение масок, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

"Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи", – приводит слова ученого РИА Новости.

Он подчеркнул, что в мире уже создано 12 эффективных вакцин против COVID-19, поэтому гражданам необходимо проявить сознательность. Биолог также заявил о необходимости выполнить задачу по производству необходимого числа доз вакцин и по организации вакцинации людей.

Ранее Нетесов рассказал, что векторные и мРНК-вакцины, включая российский "Спутник V", защищают от "Дельта"-штамма коронавируса на 90%. Он отметил, что к таким выводам пришли ученые из многих стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию.

Москвичам рассказали о работе центров вакцинации

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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