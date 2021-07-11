Ученый оценил эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма коронавируса

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Векторные и мРНК-вакцины, включая российский "Спутник V", защищают от "Дельта"-штамма коронавируса на 90%. Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

"Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта "Дельта" на 90%, – приводит слова ученого РИА Новости.

Он отметил, что к таким выводам пришли ученые из многих стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию. По словам Нетесова, "Спутник V" является эффективной противовирусной вакциной.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что "индийский" штамм коронавируса, также известный как штамм "Дельта", имеет опасную особенность – состояние инфицированного может резко ухудшиться после 7–8 дней улучшения самочувствия.

Он отметил, что во многих случаях организм отказывается воспринимать "индийский" штамм как настоящую инфекцию, вследствие чего иммунная система реагирует на болезнь с запозданием.