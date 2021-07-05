Ученые сообщили об изменении симптомов "Дельта"-штамма коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Симптомы штамма коронавируса "Дельта" видоизменились и стали похожи на внешние проявления сильной простуды, заболевание сопровождают насморк и головная боль. Такие выводы сделали британские ученые из ZOE COVID Symptom Study, сообщает Telegraph.
По данным исследователей, самыми распространенными на текущий момент симптомами коронавируса являются боль в горле, чихание и непрекращающийся кашель.
"COVID-19 сейчас действует по-другому: он больше как сильная простуда среди молодежи", – заявил научный руководитель исследования, эпидемиолог Тим Спектор.
Ранее врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что набор старых симптомов коронавируса изменился после распространения штамма "Дельта" из Индии. По данным ученых из Королевского колледжа Лондона, чаще всего заболевшие "индийским" штаммом испытывают головную боль. Она встречается у трети пациентов.
Кроме того, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что "индийский" штамм коронавирусной инфекции способствует развитию более тяжелого заболевания, чем другие разновидности. Кроме того, по словам Фаучи, "Дельта"-штамм обладает большей летальностью.
"Индийский" штамм коронавируса назвали более смертоносным
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