Врач рассказал об опасной особенности "индийского" штамма коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
"Индийский" штамм коронавируса, также известный как штамм "Дельта", имеет опасную особенность – состояние инфицированного может резко ухудшиться после 7–8 дней улучшения самочувствия, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7–8-й день после начала болезни, так как "индийский" штамм обходит наши иммунные барьеры", – заявил он.
По словам Тимакова, во многих случаях организм отказывается воспринимать "индийский" штамм как настоящую инфекцию, вследствие чего иммунная система реагирует на болезнь с запозданием.
Ранее британские ученые установили, что симптомы штамма коронавируса "Дельта" видоизменились и стали похожи на внешние проявления сильной простуды – заболевание сопровождают насморк и головная боль. По данным исследователей, самыми распространенными на текущий момент симптомами этой разновидности коронавируса являются боль в горле, чихание и непрекращающийся кашель.
Кроме того, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, что "индийский" штамм коронавирусной инфекции способствует развитию более тяжелой формы заболевания, чем другие разновидности. Кроме того, по словам Фаучи, "Дельта"-штамм обладает большей летальностью.
Врачи рассказали, чем опасен "индийский" штамм коронавируса
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