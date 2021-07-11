Иммунолог рассказал, можно ли избежать появления "российского" штамма COVID-19

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

Новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, в том числе и в России. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Для сведения шансов возникновения "российского" штамма к нулю, отметил эксперт, нужно сократить количество вируса на территории страны, а этого можно добиться только с помощью вакцинации.

"Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое. <...> Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса. Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться, и вероятность мутации придет к нулю", – объяснил эксперт.

В пятницу, 9 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с прошлогодними показателями. По ее словам, это объясняется заболеваемостью "Дельта"-штаммом коронавируса.

Согласно данным Росстата, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 14 971 человека, при этом в 12 779 случаях вирус был подтвержден, а в 2 192 случаях он предполагался. Количество смертей из-за коронавируса в мае 2021 года оказалось на 96,2% выше по сравнению с числом умерших в мае 2020-го: 14,9 тысячи против 7,6 тысячи соответственно.