Эпидемиолог назвал неочевидный симптом штамма "Дельта"

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У трети пациентов, зараженных штаммом коронавируса "Дельта", болезнь сопровождается нарушениями в работе кишечника. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Индийский" штамм наглядно показал, что входным путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому "Дельта"-вирус <...> у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта", – приводит его слова РИА Новости.
Горелов также подчеркнул, что штамм "Дельта" наиболее опасен для молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.
Ранее внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 90% россиян с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта".
За последние сутки в России подтвердили 25 766 новых случаев коронавируса. Скончались от COVID-19 726 человек, а выздоровели 21 832 человека.
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