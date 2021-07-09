В России выявили 25 766 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 25 766 новых случаев коронавируса. Клинических проявлений нет у 3 341 человека. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве подтвердили 6 643 случая COVID-19, в Московской области – 2 545, в Санкт-Петербурге – 1 951, в Нижегородской области – 529, в Воронежской области – 414.

Всего в РФ зарегистрировано 5 733 218 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Северная Осетия – Алания и в Республике Татарстан.

За последние сутки скончались 726 человек с COVID-19. За весь период по России умер 141 501 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 21 832 человека. С момента начала пандемии коронавирусом переболели 5 165 087 россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун или ужесточать меры против COVID-19. Специалист подтвердила скачок заболеваемости, но указала на стабилизацию обстановки на примере Москвы.