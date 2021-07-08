В РФ нет необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения из-за COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун или ужесточать меры против COVID-19.

В эфире телеканала "Россия 1" она рассказала, что на территории РФ возник резкий рост количества заболеваний коронавирусом, однако на примере Москвы можно сделать вывод о стабилизации процесса.

"Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", – подчеркнула Попова.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 2,6 миллиона человек. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что единственный способ в настоящее время предотвратить в осенний период вспышки коронавируса – вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более, в очень короткий период времени.

