В Москве от коронавируса привились 2,6 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали 2,6 миллиона человек. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первый компонент получили 2,6 миллиона москвичей", – сказала она в ходе Московского урбанистического форума.

Ракова подчеркнула, что единственный способ в настоящее время предотвратить в осенний период вспышки коронавируса – вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более, в очень короткий период времени.

Также она сообщила, что COVID-19 перенесли более 10% москвичей. Ракова добавила, что москвичи составляют 25% от общего количества переболевших коронавирусом в стране.

Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.

В связи с этим в столице были введены новые ограничения. В частности, вход в заведения общепита должен осуществляться по QR-кодам, который выдается привившимся от коронавируса либо переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.

