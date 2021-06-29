Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у столицы. Сроки уплаты арендных платежей перенесли до конца года.

Помимо этого, предприятия общепита включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей. Получатель может израсходовать ее на одну или несколько целей:

приобретение или лизинг оборудования;

уплату коммунальных платежей;

уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса;

компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей);

обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).

Получатели субсидии при этом обязаны выполнять требование главного санитарного врача по Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.

Третья мера касается зарегистрированных в Москве предприятий общепита, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, но имеющих годовую выручку не более 2 миллиардов рублей. Они смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%, размер компенсации по недополученным доходам банка – 4%. Максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Субсидирование процентной ставки предоставят на 12 месяцев. Эта программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Пакет дополнительных мер принят с целью смягчить последствия введенных правительством Москвы ограничений.

Также по просьбам бизнес-сообщества правительство Москвы решило продлить до 31 декабря 2021 года программы предоставления льготных стабилизационных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.

В рамках программы предприятия МСП могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличили до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 2 лет.

В 2020–2021 годах в рамках программы льготного кредитования займы на сумму порядка 130 миллиардов рублей получили свыше 17,6 тысячи компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 122 тысяч человек.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Москва заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата, а также остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров.

Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.

В связи с этим в столице были введены новые ограничения. В частности, вход в заведения общепита должен осуществляться по QR-кодам, который выдается привившимся от коронавируса либо переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.