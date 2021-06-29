11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у столицы. Сроки уплаты арендных платежей перенесли до конца года.
Помимо этого, предприятия общепита включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей. Получатель может израсходовать ее на одну или несколько целей:
Третья мера касается зарегистрированных в Москве предприятий общепита, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, но имеющих годовую выручку не более 2 миллиардов рублей. Они смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%, размер компенсации по недополученным доходам банка – 4%. Максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Субсидирование процентной ставки предоставят на 12 месяцев. Эта программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Пакет дополнительных мер принят с целью смягчить последствия введенных правительством Москвы ограничений.
Также по просьбам бизнес-сообщества правительство Москвы решило продлить до 31 декабря 2021 года программы предоставления льготных стабилизационных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.
В рамках программы предприятия МСП могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличили до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 2 лет.
В 2020–2021 годах в рамках программы льготного кредитования займы на сумму порядка 130 миллиардов рублей получили свыше 17,6 тысячи компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 122 тысяч человек.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Москва заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата, а также остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров.
Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.
В связи с этим в столице были введены новые ограничения. В частности, вход в заведения общепита должен осуществляться по QR-кодам, который выдается привившимся от коронавируса либо переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Собянин оценил меры налоговой поддержки для общепита
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: