Москва переживает пандемию COVID-19 заново из-за нового штамма – Собянин

12:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что Москва фактически переживает заново пандемию коронавируса из-за распространения нового штамма инфекции. Об этом мэр заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве", – заявил градоначальник.
Собянин отметил, что инкубационный период нового штамма коронавируса занимает значительно меньше времени. По словам мэра, речь идет примерно о 5 днях. Он также добавил, что для защиты от новой версии вируса требуется вдвое больше антител, чем раньше.
Градоначальник также указал на то, что для борьбы с распространением COVID-19 требуется массовая вакцинация, в иных случаях потребуются решения по локдауну.
"Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун", – объяснил Собянин.
По мнению мэра Москвы, город мог бы успешно преодолеть период пандемии коронавируса, если бы в столице не распространилась его новая мутация. Он добавил, что до осложнения эпидситуации уже 60% москвичей либо привились, либо переболели уханьским вариантом COVID-19.
Согласно последним данным Оперштаба, в Москве выявили 8 457 новых случаев коронавируса. 4 260 пациентов выписали после выздоровления, 96 заболевших скончались. Всего по России подтвердили 21 665 новых случаев COVID-19 за сутки.
Биолог рассказал о существующих штаммах коронавируса
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