В России выявили 21 665 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Опершатаб.

Выявлено активно 3 079 (14,2%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве зарегистрировали 8 457 новых случая коронавируса, в Московской области – 2 504, в Санкт-Петербурге – 1 247, в Нижегородской области – 327, в Республике Бурятия – 293.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Северная Осетия-Алания (0,09%).

За последние сутки по стране подтверждено 619 смертей из-за последствий заражения COVID-19. Общее число погибших по России – 132 683 человека.

Также за последние 24 часа выписали 14 347 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. За весь период наблюдений болезнь перенесли 4 943 986 человек.

Россиян ранее предупредили об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, за покупку нелегального документа может последовать административная и даже уголовная ответственность.