Эксперт оценила связь между жарой и распространением коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Есть высокая вероятность того, что между жарой и интенсивностью циркуляции коронавируса есть связь, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Тем не менее, по ее словам, пока нет достаточных данных, подтверждающих эту гипотезу.
"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", – приводит ее слова ТАСС.
Между тем, сама Пшеничная уверена, что жаркая погода действительно снижает интенсивность циркуляции вируса, однако только при соблюдении всех антиковидных мер.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что жара усугубляет течение COVID-19 у человека. По ее словам, в обычную погоду терморегуляция организма задействована только для сражения с вирусом, но в жаркую – еще и в борьбе с повышенной температурой.
Это приводит к обезвоживанию и интоксикации, в результате чего болезнь переносится сложнее. Кроме того, заразившиеся коронавирусом испытывают и усиленную нехватку воздуха, если в помещении нет кондиционера или вентилятора.
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