Биолог рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Высокие летние температуры не влияют на распространение коронавируса, это стало окончательно понятно за время пандемии, заявил в интервью радио Sputnik профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.
"Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций", – заявил он.
В то же время ученый подчеркнул, что аномально жаркая погода может влиять на самочувствие. В частности, это касается тех, у кого есть болезни сердца, проблемы с кровеносной системой или хронические заболевания. Высокие температуры являются дополнительной нагрузкой для организма, подчеркнул биолог, это может осложнить течение COVID-19.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет. Она также отметила, что особенностью мутации является то, что она приводит к снижению активности антител у вакцинировавшихся и перенесших COVID-19.
Голикова назвала регионы, где выявили "британский" и "индийский" штаммы
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