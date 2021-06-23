Биолог назвала главную опасность "индийского" штамма коронавируса

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"Индийский" штамм коронавируса быстрее поражает легкие человека, поэтому у врачей остается меньше времени на спасение.

Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает "Лента.ру".

Она подчеркнула, что болезнь развивается молниеносно – буквально за сутки человек может оказаться в реанимации. При COVID-19, подчеркнула специалист, клетки эпителия в легких перестают производить смесь веществ, покрывающую их изнутри. Таким образом, функция легких при новом штамме падает гораздо быстрее, чем в начале прошлого года.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "индийский" штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.