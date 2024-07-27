Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Фото: ТАСС/Robert F. Bukaty/AP

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады в Париже. Об этом она заявила в разговоре с журналистами "Спорт-Экспресса".

По ее словам, очень красивым выглядело представление спортсменов, которые плыли по реке Сена. Кроме того, как она утверждает, впечатляюще выглядела картинка во время наступления сумерек.

"А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут?" – задалась вопросом Тарасова.

Она подчеркнула, что каждая страна пытается сделать лучшее представление, поэтому сравнивать их не стоит.

"Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят", – подытожила заслуженный тренер СССР.

Церемония открытия летних Игр прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене. В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Открытие Игр также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она перечислила все провальные моменты: в городе произошел транспортный коллапс на фоне саботажа, представление сборных спортсменов из КНДР перепутали с атлетами из Южной Кореи, олимпийский факел доверили нести рэперу Снуп Доггу, а флаг олимпийского движения нес "всадник Апокалипсиса".

