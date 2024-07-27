Южнокорейские пловцы уехали из олимпийской деревни из-за проблем с транспортом

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Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на RMC Sport.

Как оказалось, спортсмены поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере. Они были недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а также тем, что на дорогу от олимпийской деревни до бассейна уходит полтора часа.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпийских игр стала настоящим провалом. Она перечислила все провальные моменты.

Так, в городе произошел транспортный коллапс на фоне саботажа, во время представления сборных спортсменов из КНДР перепутали с атлетами из Южной Кореи, олимпийский факел доверили нести рэперу Снуп Доггу, а флаг олимпийского движения нес "всадник Апокалипсиса".

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене.

Олимпийский флаг на церемонии повесили вверх ногами. Таинственная фигура вынесла его к сцене в форме Эйфелевой башни, после чего флаг был неправильно водружен на флагшток и поднят.