Фото: Следственный комитет РФ

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы, частично признал вину, сообщает Следственный комитет РФ.

При проверке показаний на месте он подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления. В частности, он уточнил, как установил взрывное устройство под машину.

Машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их положили в больницу.

Следователи установили личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали.

Началось расследование уголовного дела по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд заочно арестовал обвиняемого Серебрякова.

Мужчина признался, что действовал по заказу Службы безопасности Украины, и рассказал о встрече с куратором за рубежом.

