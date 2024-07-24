Суд заочно арестовал подорвавшего автомобиль на севере Москвы

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Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом говорится на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Заочный арест Серебрякова дает основания направить запрос Турции о выдаче его в Россию.

Ранее следствие запросило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции, а также объявило Серебрякова в международный розыск. Кроме того, обвиняемому вменяли незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу.

Правоохранители установили личность подозреваемого и выяснили, что он сбежал в Турцию, где его и задержали. Источник в МВД Турции сообщал, что обвиняемый въехал как турист, его не было в базах Интерпола, он не числился в списках опасных лиц.

Как сообщали в СМИ, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Журналисты отмечают, что он увлекался оружием и искал работу менеджера, а до этого работал в банке. Кроме того, в соцсетях его имя написано на украинском языке.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья. Его мощность устанавливается. Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся машины осколки, погрузили в контейнер и вывезли.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.