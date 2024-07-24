Бортников: исполнитель подрыва автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию

Фото: телеграм-канал "Следком"

Исполнитель подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы сбежал в Турцию и сейчас находится там, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Его слова передает Life.ru.

Российские спецслужбы контактируют с турецкими коллегами для задержания и экстрадиции подозреваемого.

Ранее была установлена личность подозреваемого в этом преступлении. Говорилось также, что он мог приехать на место преступления на такси. Вместе с тем правоохранители приступили к допросу женщины, которая пострадала в результате взрыва, передавали СМИ.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья. Его мощность устанавливается. Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся машины осколки, погрузили в контейнер и вывезли.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.