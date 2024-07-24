Следователи установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Следователи установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы, сообщил Следственный комитет России в телеграм-канале.

Кроме того, была установлена и в настоящее время осматривается машина, на которой подозреваемый прибыл на место преступления.

В данный момент там работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов СК столицы.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Вспышка произошла, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу. Автомобиль также поврежден.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства.

Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья. Его мощность устанавливается. Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся машины осколки, погрузили в контейнер и вывезли.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно говорить о причинах подрыва автомобиля в Москве. Он призвал дождаться результатов работы следственной группы.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что спецслужбы страны не причастны к случившемуся. По его словам, Киев будет следить за дальнейшими версиями.