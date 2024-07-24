Очевидец подрыва машины в Москве: было ощущение, что дом зашевелился

Японский внедорожник взорвался на севере Москвы, когда внутри находились водитель и его супруга. По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы ног, а женщина – осколочные ранения. Что произошло и почему от взрыва начали открещиваться в Киеве – в нашем материале.
Серьезные травмы
Toyota Land Cruiser была припаркована во дворе на улице Синявинской в столичном районе Молжаниново. Судя по появившимся в Сети кадрам, 24 июля примерно в 02:30 некий молодой человек заложил взрывное устройство под днище внедорожника, в районе водительского сиденья. Затем мужчина чуть больше 10 минут бродил неподалеку по детской площадке и в итоге скрылся.
Устройство сработало около 06:30, когда владелец Toyota и его жена сели в салон. Кроме их машины, повредило еще пять стоящих рядом автомобилей. Сам водитель после происшествия находился в сознании и оказывал себе первую помощь: очевидцы опубликовали кадры, как мужчина рвал на себе одежду, чтобы перевязать ноги. На помощь к нему и его супруге подбежали и местные жители. По предварительным данным, взрывом у хозяина авто оторвало обе ступни, а женщина получила осколочные ранения.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование передали в управление особо важных дел столичного ГСУ СК.
Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что преступление может быть связано со служебной деятельностью владельца автомобиля. При этом изначально в СМИ появилась информация, что за рулем был военнослужащий ВС РФ, участник СВО Андрей Торгашов, однако он сам опроверг RT эту информацию.
Также в беседе с РИА Новости Торгашов уточнил, что уже не имеет отношения к вооруженным силам.
"Я давно служил, уже сейчас не служу", – подчеркнул он.
Супруга Торгашова в беседе с MSK1.RU также опровергла информацию о происшествии с ее семьей.
"С нами все в порядке, это не мы", – сказала женщина.
Позднее в СМИ появилась информация, что во время взрыва пострадал полный тезка Торгашова: его жена сообщила RT, что мужчине провели операцию.
При этом с учетом версии, что машина могла принадлежать российскому военному, от взрыва уже поспешил откреститься советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире одного из местных шоу он заявил, что на автомобиле якобы "стояло неисправное газовое оборудование" и Киев, "понятное дело", не имеет к этому никакого отношения.
В свою очередь, в Кремле какие-либо версии подрыва комментировать не стали.
"Давайте дадим время следственной группе поработать", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ощущение, что здание зашевелилось"
Взрыв машины сопровождался очень сильной вспышкой, рассказал один из очевидцев. По словам мужчины, пострадавший не только получил серьезные травмы ног, но и был весь черный от ожогов. При этом супруга сильно не пострадала, потому что ее отбросило взрывной волной.
Другой местный житель рассказал РЕН ТВ, что почувствовал взрыв, даже находясь на 16-м этаже.
"В 06:29 у меня сигнализация сработала на машине. Хлопок был, 16-й этаж, я прям вскочил, проснулся. Ощущение, что здание зашевелилось", – отметил мужчина.
Мужчина, который помогал супругам, добавил, что пострадавшую женщину в первые минуты после взрыва посадили на лавочку в шоковом состоянии, сообщает газета "Известия".
"Она сама лично звонит (в скорую. – Прим. ред.): "Подорвали мужа и меня вместе с ним. Ему ноги оторвало. Вы можете побыстрее прислать скорую, чтобы его спасти?" – вспоминает очевидец.
Вытащив пострадавшего из машины, его положили на землю и укрыли, а затем, по словам очевидцев, к владельцу авто подошла его мать.
"Он такой: "Маму уберите!" Мы ее сразу утащили к его жене на лавочку, посадили. А он говорит: "Маму не подпускайте", – рассказал местный житель.
Как только приехала скорая, мужчину довезли до нее на носилках, а его жену отнесли туда на руках. Это пришлось сделать, так как, по словам очевидца, на фоне шока женщина все еще не могла ходить.