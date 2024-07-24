Очевидец подрыва машины в Москве: было ощущение, что дом зашевелился

Японский внедорожник взорвался на севере Москвы, когда внутри находились водитель и его супруга. По предварительным данным, мужчина получил серьезные травмы ног, а женщина – осколочные ранения. Что произошло и почему от взрыва начали открещиваться в Киеве – в нашем материале.

Серьезные травмы

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Toyota Land Cruiser была припаркована во дворе на улице Синявинской в столичном районе Молжаниново. Судя по появившимся в Сети кадрам, 24 июля примерно в 02:30 некий молодой человек заложил взрывное устройство под днище внедорожника, в районе водительского сиденья. Затем мужчина чуть больше 10 минут бродил неподалеку по детской площадке и в итоге скрылся.

Устройство сработало около 06:30, когда владелец Toyota и его жена сели в салон. Кроме их машины, повредило еще пять стоящих рядом автомобилей. Сам водитель после происшествия находился в сознании и оказывал себе первую помощь: очевидцы опубликовали кадры, как мужчина рвал на себе одежду, чтобы перевязать ноги. На помощь к нему и его супруге подбежали и местные жители. По предварительным данным, взрывом у хозяина авто оторвало обе ступни, а женщина получила осколочные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование передали в управление особо важных дел столичного ГСУ СК.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что преступление может быть связано со служебной деятельностью владельца автомобиля. При этом изначально в СМИ появилась информация, что за рулем был военнослужащий ВС РФ, участник СВО Андрей Торгашов, однако он сам опроверг RT эту информацию.



Андрей Торгашов военнослужащий ВС РФ, участник СВО Мое утро прошло как обычно, информация о взрыве застала меня на работе. К машине не имею никакого отношения: никогда в жизни не было Land Cruiser и, наверное, не будет. Я даже не проживаю в том районе, живу совсем в другом месте.

Также в беседе с РИА Новости Торгашов уточнил, что уже не имеет отношения к вооруженным силам.

"Я давно служил, уже сейчас не служу", – подчеркнул он.

Супруга Торгашова в беседе с MSK1.RU также опровергла информацию о происшествии с ее семьей.

"С нами все в порядке, это не мы", – сказала женщина.

Позднее в СМИ появилась информация, что во время взрыва пострадал полный тезка Торгашова: его жена сообщила RT, что мужчине провели операцию.

При этом с учетом версии, что машина могла принадлежать российскому военному, от взрыва уже поспешил откреститься советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире одного из местных шоу он заявил, что на автомобиле якобы "стояло неисправное газовое оборудование" и Киев, "понятное дело", не имеет к этому никакого отношения.

В свою очередь, в Кремле какие-либо версии подрыва комментировать не стали.

"Давайте дадим время следственной группе поработать", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ощущение, что здание зашевелилось"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Взрыв машины сопровождался очень сильной вспышкой, рассказал один из очевидцев. По словам мужчины, пострадавший не только получил серьезные травмы ног, но и был весь черный от ожогов. При этом супруга сильно не пострадала, потому что ее отбросило взрывной волной.





очевидец взрыва автомобиля на севере Москвы Контужена, посекло осколками лицо. Она не могла ходить, но крови не было. В скорую ее занесли очевидцы.

Другой местный житель рассказал РЕН ТВ, что почувствовал взрыв, даже находясь на 16-м этаже.

"В 06:29 у меня сигнализация сработала на машине. Хлопок был, 16-й этаж, я прям вскочил, проснулся. Ощущение, что здание зашевелилось", – отметил мужчина.

Мужчина, который помогал супругам, добавил, что пострадавшую женщину в первые минуты после взрыва посадили на лавочку в шоковом состоянии, сообщает газета "Известия".

"Она сама лично звонит (в скорую. – Прим. ред.): "Подорвали мужа и меня вместе с ним. Ему ноги оторвало. Вы можете побыстрее прислать скорую, чтобы его спасти?" – вспоминает очевидец.





очевидец взрыва автомобиля на севере Москвы Мы его выносили. Он стонал, боль, наверное, чувствовал на 10%. Если бы на 100%, наверное, умер бы от болевого шока.

Вытащив пострадавшего из машины, его положили на землю и укрыли, а затем, по словам очевидцев, к владельцу авто подошла его мать.

"Он такой: "Маму уберите!" Мы ее сразу утащили к его жене на лавочку, посадили. А он говорит: "Маму не подпускайте", – рассказал местный житель.

Как только приехала скорая, мужчину довезли до нее на носилках, а его жену отнесли туда на руках. Это пришлось сделать, так как, по словам очевидца, на фоне шока женщина все еще не могла ходить.