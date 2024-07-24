Момент взрыва Toyota Land Cruiser в Москве попал на видео

Момент взрыва Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве попал на видео.

На кадрах видно, как после взрыва со стороны пассажирского сиденья выбегает женщина и подходит к мужчине, который сидел за рулем. Сам водитель после происшествия находился в сознании и оказывал себе первую помощь. Он снял рубашку и начал перевязывать ноги.

Кроме того, на помощь к внедорожнику подбежали свидетели, оказавшиеся неподалеку. Сейчас за жизнь пострадавшего борются московские врачи в реанимации.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Вспышка произошла, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Нарядом скорой помощи их доставили в медицинское учреждение. Автомобиль также поврежден.

В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля. Его мощность устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". По данным СМИ, автомобиль принадлежит военнослужащему Андрею Торгашову и его жене.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.

Очевидец рассказал, что вспышка в машине была очень сильной, и мужчине оторвало ступни. Кроме того, от ожогов он лежал весь черный. Он также сообщил, что жена владельца машины пострадала не сильно – ее отбросило в сторону взрывной волной.