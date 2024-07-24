Появились кадры первых секунд после взрыва Toyota Land Cruiser в Москве

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Появились кадры первых секунд после взрыва Toyota Land Cruiser на севере Москвы.

На них виден поврежденный автомобиль, вокруг разбросаны обломки машины. Рядом с водительским сиденьем Toyota стоит женщина и эмоционально разговаривает по телефону. На кадрах также видно, что в самом автомобиле есть человек, который сидит за рулем.

Недалеко от автомобиля находится еще один человек. Возможно, он и оказал первую помощь пострадавшему.

Очевидец рассказал RT, что вспышка в машине была очень сильной, и мужчине оторвало ступни. Кроме того, от ожогов он лежал весь черный.

Он также сообщил, что жена владельца машины пострадала не сильно – ее отбросило в сторону взрывной волной.

"Контужена, посекло осколками лицо. Она не могла ходить, но крови не было. В скорую ее занесли очевидцы. Потом прибежала мама пострадавшего, говорила: "Сынок, сынок". Он попросил, чтобы ее увели", – добавил очевидец.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на Синявинской улице на севере Москвы утром 24 июля. Вспышка произошла, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Нарядом скорой помощи их доставили в медицинское учреждение. Автомобиль также поврежден.

В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля. Его мощность устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". По данным СМИ, автомобиль принадлежит военнослужащему Андрею Торгашову и его жене.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.