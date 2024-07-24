Два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Вспышка произошла, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Нарядом скорой помощи их доставили в медицинское учреждение. Автомобиль также поврежден.

По предварительным данным, произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к совершению преступления.

В Следственном комитете уточнили, что ЧП произошло 24 июля на Синявинской улице. Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Николай Ступкин.

Ранее бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Опочке Псковской области. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Также повреждены три квартиры и два автомобиля. ЧП произошло на Сущевской улице, 2а. Огонь после взрыва ликвидировали в течение 15 минут.