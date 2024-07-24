ТАСС: следователи квалифицировали взрыв автомобиля в Москве как покушение на убийство

24 июля, 09:23 (обновлено 24.07.2024 10:36)Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи квалифицировали взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы как покушение на убийство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства", – добавил собеседник агентства.
По его словам, взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля. Его мощность устанавливается.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов".
По данным агентства, автомобиль принадлежит военнослужащему Андрею Торгашову и его жене, они оба пострадали.
Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на Синявинской улице на севере Москвы утром 24 июля. Вспышка произошла, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Нарядом скорой помощи их доставили в медицинское учреждение. Автомобиль также поврежден.
Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.
Автомобиль взорвался на севере Москвы