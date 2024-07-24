Дело о взрыве машины в Москве передано в управление особой важности

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Уголовное дело о взрыве машины на севере Москвы передано в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета, сообщается в телеграм-канале СК по Москве.

Такое поручение дал руководитель главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

По данным РИА Новости, взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся машины осколки, погрузили в контейнер и вывезли.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Вспышка произошла, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Нарядом скорой помощи их доставили в медицинское учреждение. Автомобиль также поврежден.

В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля. Его мощность устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.

Очевидец рассказал, что вспышка в машине была очень сильной, и мужчине оторвало ступни. Кроме того, от ожогов он лежал весь черный. Он также сообщил, что жена владельца машины пострадала не сильно – ее отбросило в сторону взрывной волной.

Ранее СМИ писали, что в машине находились замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов и его супруга, однако женщина опровергла информацию. По словам жены офицера, на севере Москвы взорвался другой человек, с Торгашовым все в порядке, он здоров и невредим.