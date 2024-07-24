Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве мог приехать к месту преступления на такси

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Мужчина, которого подозревают в причастности к подрыву автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы, мог приехать на место преступления на такси, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, сейчас автомобиль такси осматривают следователи и криминалисты.

Вместе с тем правоохранители приступили к допросу женщины, которая пострадала в результате взрыва внедорожника на севере Москвы, рассказали правоохранители РИА Новости.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья. Его мощность устанавливается. Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся машины осколки, погрузили в контейнер и вывезли.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.

Между тем была установлена личность подозреваемого в этом преступлении. В настоящее время на месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов СК Москвы.