В Турции задержан подозреваемый в подрыве машины в Москве

Фото: x.com/Ali Yerlikaya

Подразделения полиции провинции Мугла в Бодруме задержали гражданина РФ, который подорвал машину в Москве. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

По его словам, в штаб-квартиру отдела Интерпола/Европола в 10:30 по местному времени (совпадает с московским временем) поступил звонок от представителей российского подразделения Интерпола, которые сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт с использованием бомбы в Москве.

"Два человека получили ранения в результате теракта, и человек прибыл в нашу страну самолетом Москва – Бодрум", – написал он.

Между тем источник в МВД Турции сообщил РИА Новости, что подозреваемый въехал как турист, его не было в базах Интерпола, он не числился в списках опасных лиц.

По данным СМИ, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Журналисты отмечают, что он увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого трудился в банке. Кроме того, в соцсетях его имя написано на украинском языке.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу.

Правоохранители установили личность подозреваемого и выяснили, что он сбежал в Турцию. Также сообщалось, что он мог приехать на место преступления на такси. Вместе с тем правоохранители приступили к допросу женщины, которая пострадала в результате взрыва, передавали СМИ.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. По одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства. Взрывное устройство в автомобиле было заложено под днищем в районе водительского сиденья. Его мощность устанавливается. Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся машины осколки, погрузили в контейнер и вывезли.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура Москвы также контролирует расследование обстоятельств инцидента.