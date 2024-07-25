ТАСС: у обвиняемого в подрыве машины в Москве могли быть сообщники

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Обвиняемый в подрыве машины военнослужащего на севере Москвы Евгений Серебряков действовал в составе преступной группы, роли в которой были четко распределены. Об этом ТАСС рассказали источники в правоохранительных органах.

По информации сотрудника правоохранительных органов, мужчина в этой преступной схеме являлся исполнителем подрыва, поэтому сейчас следователи принимают все необходимые меры для установления заказчика и организатора этого происшествия.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали. По информации СМИ, им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал мужчину. По последним данным, Серебряков уже прошел медицинский контроль и сейчас его готовят к возможной экстрадиции.

