Посольство: дипломаты РФ окажут содействие по задержанному Серебрякову

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Российские дипломаты окажут содействие по задержанному в турецком Бодруме Евгению Серебрякову в рамках своих полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Анкаре.

В дипмиссии добавили, что вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов РФ и Турции.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из столичных парковок 24 июля. Взрыв произошел после того, как в машину сели мужчина и женщина. В результате инцидента оба пострадали, их госпитализировали.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и выяснили, что он успел сбежать в Турцию, где его и задержали. По информации СМИ, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Сообщается, что Серебряков уже прошел медконтроль, мужчину готовят к возможной экстрадиции.