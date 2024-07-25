Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заявил, что они редко общались

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Брат задержанного в Турции Евгения Серебрякова, который является фигурантом дела о подрыве машины в Москве, заявил, что в последнее время не общался с ним, передает РИА Новости.

"Честно сказать, мы плохо общались, у меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко общались", – рассказал он.

Собеседник агентства также заявил, что сейчас не может дозвониться до своего брата.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере столицы утром 24 июля. Взрыв произошел после того, как в машину сели мужчина и женщина. В результате инцидента оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и выяснили, что он успел сбежать в Турцию, где его и задержали.

По информации СМИ, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Мужчина, по данным журналистов, увлекался оружием и искал работу менеджера, его имя в соцсетях написано на украинском языке.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. Согласно одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Это дает основания направить запрос Турции о выдаче его в Россию. Сообщается, что Серебряков уже прошел медконтроль, мужчину готовят к возможной экстрадиции.