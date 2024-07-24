Задержанный в Бодруме фигурант дела о подрыве в Москве прошел медконтроль

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Задержанный в Бодруме в Турции фигурант дела о подрыве машины в Москве Евгений Серебряков прошел медконтроль, его готовят к возможной экстрадиции. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

Согласно данным агентства, вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, чье имя не раскрывается.

"Двое задержанных были доставлены вечером в государственную больницу Бодрума под усиленной охраной. После прохождения медконтроля Серебрякова и второго задержанного отправили в город Мугла для передачи соответствующим органам", – указано в сообщении.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из парковок на севере Москвы утром 24 июля. Инцидент произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. В результате случившегося оба пострадали, наряд скорой помощи доставил их в больницу.

Правоохранители сумели установить личность подозреваемого и выяснили, что он сбежал в Турцию, где и был задержан.

Согласно данным СМИ, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Журналисты сообщают, что мужчина увлекался оружием и искал работу менеджера, его имя в соцсетях написано на украинском языке.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва машины. Согласно одной из них, взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства.

По факту произошедшего было возбуждено головное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова, что дает основания направить запрос Турции о выдаче его в Россию.