Военный, подорванный в автомобиле в Москве, находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Состояние военного, пострадавшего после подрыва автомобиля на севере Москвы, оценивается как стабильно тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Его жена также госпитализирована, она получила осколочные ранения.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции. Им оказался уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков.

В результате мер, которые были приняты правоохранительными органами России и компетентными органами Турции, Серебрякова удалось задержать и доставить в Москву.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова.

В ходе допроса обвиняемый сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство.