Обвиняемый в подрыве авто в Москве собирался направиться из Турции на Украину

Фото: телеграм-канал "Следком"

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков собирался направиться из Турции на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Представитель ведомства сообщила, что в результате мер, которые были приняты правоохранительными органами России и компетентными органами Турции, Серебрякова удалось задержать и доставить в Москву. Ему предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

"В ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство", – сказала Петренко.

Обвиняемый также рассказал на допросе, что украинский куратор оплачивал его расходы при подготовке к подрыву автомобиля, следует из видео, опубликованного СК РФ.

"Человек, с которым я виделся один раз (передал деньги. – Прим. ред.). Я предполагаю, что он из Украины. Он платил как бы на расходы", – пояснил Серебряков.

Он также сообщил, что улетел в Турцию, надеясь скрыться от правосудия, после чего собирался уехать на Украину. По его словам, паспорта другой страны или украинского документа он при себе не имел, но должен был получить их от неких людей в Турции.

После завершения допроса Серебрякова сразу поместят под стражу в соответствии с вынесенным ранее судебным решением о его заочном аресте, подчеркнула Петренко.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова.