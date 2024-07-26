Задержанный Серебряков признался в заложении бомбы под автомобиль в Москве

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Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под машину. Об этом свидетельствует видео допроса ФСБ РФ, передает РИА Новости.

"В феврале 2023 года я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", – рассказал Серебряков.

Он отметил, что позже начал общаться с неким Ильей, который, по его словам, "является сотрудником СБУ". Серебряков добавил, что один раз встретился с этим человеком в Стамбуле. А после забрал компоненты, чтобы создать самодельное взрывное устройство и убить офицера. За совершение этого преступления Серебрякову обещали заплатить от 10 до 20 тысяч долларов и выдать украинский паспорт.

Серебряков уточнил, что собирал бомбу, которую позже заложил под автомобиль в Москве, под контролем куратора украинской спецслужбы.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали. По информации СМИ, им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова.