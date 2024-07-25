Вопрос экстрадиции Серебрякова находится в компетенции правоохранителей РФ и Турции

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Вопрос экстрадиции фигуранта дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова находится в компетенции правоохранительных органов России и Турции, заявили РИА Новости в Генконсульстве РФ.

Российское диппредставительство в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкой стороной по вопросу задержания россиянина Серебрякова.

Турецкие СМИ писали, что вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, однако его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали. По информации СМИ, им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал мужчину. По последним данным, Серебряков уже прошел медицинский контроль и сейчас его готовят к возможной экстрадиции.

