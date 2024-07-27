Орбан: Евросоюз понесет ответственность за поддержку войны на Украине

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Если Европа не будет проводить политику мира, а Дональд Трамп станет президентом США, Евросоюзу придется "признать свое поражение" и понести ответственность за поддержку войны на Украине, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы", – цитирует политика, выступавшего в румынском городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании, РИА Новости.

Он также выразил мнение, что Россия проявила гибкость в экономической сфере и адаптировалась к санкциям Евросоюза. По его словам, эти ограничения только наносят ущерб фундаментальным европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

"Россия отличается от того, какой мы ее видели и какой ее заставили видеть. <...> Россию описывают как жесткую неосталинистскую страну, этот образ не соответствует действительности", – добавил премьер Венгрии.

Ранее Орбан сказал, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может сильно увеличиться. Он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ, сохраняя контакты с Украиной. Кроме того, он попросил уходящего с должности главы Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран объединения его идеи по урегулированию сложившейся вокруг Украины ситуации.