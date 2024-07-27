Депутат Мосгордумы Людмила Гусева поддержала инициативу по очистке прудов в Южном Бутово

Фото: Арина Строилова

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева посетила праздник "День Нептуна" в ландшафтном парке "Южное Бутово", где пообещала жителям взять на контроль вопрос очистки прудов. Об этом депутат рассказала Агентству "Москва".

"Каскад прудов – это уникальная особенность нашего района. Я искренне считаю, что наши водоемы должны быть чистыми и ухоженными, а территория рядом с ними – благоустроенной. Полностью поддерживаю инициативу эковолонтеров по очистке прудов в Южном Бутово, как депутат буду контролировать этот вопрос", – сказала Людмила Гусева.

Ранее депутат встретилась с волонтерами-экологами у Черневского пруда, который является одним из любимых мест отдыха жителей района. На встрече они рассказали депутату о состоянии прудов в Южном Бутове и о том, что многие из них нуждаются в очистке.

"Сейчас идет сбор предложений для программы по очистке и благоустройству прудов района. Только совместными усилиями мы сможем сохранить их чистоту", – сказала Гусева.

На празднике "День Нептуна" были организованы мероприятия для детей и взрослых. Гости увидели представление, в котором участвовали Нептун и морские обитатели. Артисты рассказали зрителям историю о том, как важно заботиться о природе и сохранить «живую воду» во всех водоемах – от океана до каскада южнобутовских прудов.

Недавно депутат Мосгордумы Андрей Титов проверил ход работ по обустройству Каштановой аллеи, прилегающей к городской клинической больнице имени Кончаловского. По его словам, для удобства жителей сделают новый пешеходный тротуар к патологоанатомическому отделению.

Кроме того, в рамках реконструкции объекта от Озерной аллеи до Сосновой и при въезде к КПП заменят асфальтовое покрытие, а на освободившемся за лесопарковой зоной месте обустроят дополнительную автостоянку. Проект планируется завершить к концу августа.

