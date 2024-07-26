Депутат МГД Андрей Титов проверил ход работ по обустройству Каштановой аллеи

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Депутат Московской городской думы Андрей Титов проверил ход работ по обустройству Каштановой аллеи, прилегающей к городской клинической больнице имени Кончаловского, передает Агентство "Москва".

"В течение длительного времени существовала проблема с нехваткой парковочных мест рядом с больницей. Особенно сложной была ситуация с проездом к городскому моргу, когда автомобили часто не могли разъехаться. Реконструкция аллеи решит все эти вопросы", – сказал Титов.

Он добавил, что для удобства жителей также сделают новый пешеходный тротуар к патологоанатомическому отделению. Кроме того, в рамках реконструкции объекта от Озерной аллеи до Сосновой и при въезде к КПП заменят асфальтовое покрытие, а на освободившемся за лесопарковой зоной месте обустроят дополнительную автостоянку. Проект планируется завершить к концу августа.

По его словам, в рамках благоустройства приведут в порядок и заросшую бурьяном лесопарковую зону, где при строительстве больницы были утилизированы строительные отходы. Отсюда уже убрали валежник и весь строительный мусор, демонтировали старое ограждение и окосили территорию. Для пациентов и посетителей лечебного учреждения создадут уютный уголок на свежем воздухе: сделают дорожки, установят МАФы, парковые диваны и навесы от солнца и дождя.

Титов подчеркнул, что ход и сроки работ под его контролем. Вместе с общественниками и активистами района Савелки он регулярно посещает объект благоустройства.

"Строительные мероприятия ведутся согласно графику", – сказал Титов.

Недавно жители Текстильщиков обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве парка имени Шкулева, чья инфраструктура частично пришла в негодность и нуждается в обновлении. Так, специалисты планируют заменить скамейки, привести в порядок дорожки, лестницы. Кроме того, пожилые граждане просят восстановить беседку ветеранов.

