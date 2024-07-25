Москвичи попросили благоустроить парк имени Шкулева

Фото: Валерий Порубов

Жители Текстильщиков обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве парка имени Шкулева, чья инфраструктура частично пришла в негодность и нуждается в обновлении, передает корреспондент Агентства "Москва".

"В парке нужно провести комплекс работ. Заменить скамейки, привести в порядок дорожки, лестницы. Старшее поколение просит восстановить беседку ветеранов: из-за обильных снегопадов этой зимой она обвалилась. В зимнее время раньше функционировала горка для катания на санках, но теперь такого оборудованного места для активного зимнего отдыха нет. Наконец в парке не работают туалеты – такого тоже не должно быть", – сказала Стебенкова.

Она провела встречу с активными жителями и вместе с ними осмотрела территорию. На мероприятие пригласили членов Совета ветеранов района, участников "Московского долголетия", специалистов управы, муниципальных депутатов, а также представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды.

После обращения депутата МГД благоустройством парка займутся специалисты государственного музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В первую очередь будет выработан план благоустройства – в нем постараются учесть пожелания жителей. После этого будут определены сроки проведения работ.

Между тем в рамках благоустройства Борисовских и Нижнецарицынского прудов и прилегающих к ним территорий будут учтены пожелания жителей районов Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Например, жильцы изъявили желание видеть на участках лодочную станцию, зону мангалов, детские площадки, беседки, скамейки и шезлонги. Также горожане выступили за создание удобных дорожек и устройство освещения.