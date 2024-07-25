Опрос о сносе или ремонте старой кирпичной стены проведут среди жителей Ховрина

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Опрос о возможности сноса или ремонта старой кирпичной стены проведут среди жителей нескольких домов в столичном районе Ховрино. Решение о проведении такого анкетирования было принято на встрече активистов района и члена общественного совета Северного административного округа Москвы Милены Авимской, сообщила по итогам общения активистка района Инна Шкляр.

"Дискуссия среди жильцов домов не утихает уже длительное время. Мы надеемся, что, реализовав предложение Милены Юрьевны, мы сможем поставить в ней точку и решить ряд иных сложностей, с которыми столкнулись. Обсудить их, выработать конструктивные решения, которые мы сможем предложить властям города, очень важно", – передает слова Шкляр Агентство "Москва".

Она уточнила, что сбор мнений коснется старой кирпичной стены, которая отделяет конноспортивную базу ЦСКА от территории корпусов 7, 8 и 9 дома 4 на улице Левобережной. В настоящее время ограждение портит эстетический вид микрорайона, а также, по словам москвичей, угрожает их безопасности. Людям предлагают большинством голосов решить: снести его или отремонтировать и облагородить. Предполагается, что опрос стартует в августе.

Ранее депутат МГД Степан Орлов сообщил, что пожелания жителей районов Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное по комплексному благоустройству Борисовских и Нижнецарицынского прудов и прилегающих к ним территорий будут учтены в проекте благоустройства. Большинство опрошенных хотели бы видеть там лодочную станцию, зону мангалов, детские площадки, беседки, скамейки и шезлонги. Также москвичи выступили за создание удобных дорожек и устройство освещения, указал Орлов.