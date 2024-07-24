Повторный рейд по пешеходной зоне прошел в Москворечье-Сабурово по просьбе жителей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Активисты проекта "Безопасная столица" совместно с активными жителями района Москворечье-Сабурово провели повторный рейд по пешеходной зоне от дома 4, корпуса 1 по улице Кантемировская до Каширского шоссе. Его инициировал координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов, передает корреспондент Агентства "Москва".

Ранее жители района неоднократно жаловались на разрушение тротуара и собрали более 700 подписей за его восстановление и благоустройство, поэтому проект назвали "Народной тропой".

Участники первого рейда выявили, что на "народной тропе" частично отсутствует освещение, и убедились в том, что значительно разрушен тротуар. После чего Александр Лиханов обратил внимание ГБУ "Жилищник района Москворечье-Сабурово" на необходимость устранить замечания жителей и привести пешеходную зону в порядок.

"По этой дороге ходят многие жители района, в том числе пожилые москвичи, семьи с детьми. И всем им интересно, когда же, наконец, эта пешеходная зона станет светлой, чистой и безопасной. Отмечу, что работы по ее восстановлению ведутся. Вместе с инициативной группой мы продолжим внимательно следить за их ходом", – отметил Александр Лиханов.

По итогам повторного рейда он направил в ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" запрос с просьбой уточнить дату окончания ремонтных работ на этом участке.

Ранее рейд по поиску наркотиков прошел во дворах столичного района Коньково. В ходе рейда правоохранители нашли надписи с рекламой наркотиков, их будут закрашивать и стирать со стен.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина призвала граждан быть внимательными к незнакомцам, которые ходят по дворам, так как они могут оказаться наркокурьерами. А в случае обнаружения подозрительных предметов она порекомендовала позвонить в полицию и ни в коем случае не трогать найденное руками.