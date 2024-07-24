Максим Руднев провел рейд в рамках программы "Безопасная столица" в Люблине

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Руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев организовал рейд на территории жилого комплекса "Люблинский парк" в районе Люблино в рамках партийной программы "Безопасная столица". Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Провести такую акцию попросили жильцы. Дело в том, что на территорию ЖК регулярно приходят лица без определенного места жительства, которые распивают спиртные напитки и в целом нарушают покой людей. О проблеме знаем, уже неоднократно общались с жителями. Сегодня во время рейда, в котором принимали участие и сотрудники полиции, снова встретили людей, распивающих спиртное – в том числе на детских, спортивных площадках. Вместе с управой и муниципальными депутатами Люблина будем думать, как решать проблему", – сказал Руднев.

По его словам, социальные патрули необходимо усиливать, следить за порядком регулярно.

"Уже не за горами холода – и жители "Люблинского парка" боятся, что к ним в дома снова будут пытаться проникнуть. Нужно принимать решения, чтобы, с одной стороны, оградить жильцов от незваных гостей, а с другой – в любом случае продолжать заботиться о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию", – добавил Руднев.

Жители "Люблинского парка" собрали 1 тысячу 300 подписей под письмом с просьбой о помощи в сложившейся ситуации. Глава исполкома ЕР в Москве отметил, что для решения нужен комплекс мер.

"Это и создание пункта полиции на территории ЖК, и встречи с представителями центра социальной адаптации, управы, муниципальными депутатами. Отдельное внимание стоит уделить ограничению доступа и повышению безопасности территории ЖК – в этом вопросе должна помочь управляющая компания", – подчеркнул он.

Вместе с Рудневым участие в рейде приняли президент Национального комитета по защите прав потребителей Юрий Разудалов, сотрудники общественного пункта охраны порядка, активисты, местные жители, представители управы.

Ранее Руднев вместе с депутатом Госдумы Петром Толстым посетили в районе Люблино стадион "Локомотив", где проводится реконструкция. Совместно с представителями управы и жителями района они осмотрели, как идут работы.

Глава исполкома рассказал, что было проведено много встреч с жителями района и горожане старшего поколения попросили, чтобы историческое название стадиона было сохранено.

