Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы открылся в столице. Его работа позволит подготовить будущую программу членов партии, пишет Агентство "Москва".

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников в рамках первой комиссии заявил, что программу отделения необходимо успеть разработать к августовскому этапу 30-й конференции московского городского реготделения "Единой России".

Планируется провести ряд программных комиссий на разные темы, в которых будут участвовать члены команды мэра города. Партийцы намерены сосредоточиться на вопросах развития транспорта, социальной сферы, жилищной инфраструктуры, городской среды, благоустройства, культуры и гуманитарных проектах.

Специалисты из разных сфер будут отвечать за конкретные направления в программе. Они объединят силы в составе команды мэра:

лидер фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов;

глава московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов;

депутат Мосгордумы Лариса Картавцева;

Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров;

директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова;

руководитель НКО "Центр добрых дел" Сабина Цветкова;

генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.

Жители столицы могут внести свои инициативы в программу. Для этого их нужно направить в штаб, который располагается в здании исполкома московской "Единой России". Его глава Максим Руднев рассказал, что сбор предложений осуществляют местные и первичные отделения. Также москвичи могут отправить свои предложения по адресу nakaz@mos-partya.ru.

Программа отделения поможет усовершенствовать народную программу, которая успешно выполняется с 2021 года. Кроме того, глава фракции в МГД пообещал, что наказы учтут при подготовке законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы.

Ранее 23 июля Мосгоризбирком утвердил перечень избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы для электронного голосования при проведении выборов депутатов Мосгордумы.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

