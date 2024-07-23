23 июля, 19:53Политика
Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы открылся в столице. Его работа позволит подготовить будущую программу членов партии, пишет Агентство "Москва".
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников в рамках первой комиссии заявил, что программу отделения необходимо успеть разработать к августовскому этапу 30-й конференции московского городского реготделения "Единой России".
Планируется провести ряд программных комиссий на разные темы, в которых будут участвовать члены команды мэра города. Партийцы намерены сосредоточиться на вопросах развития транспорта, социальной сферы, жилищной инфраструктуры, городской среды, благоустройства, культуры и гуманитарных проектах.
Специалисты из разных сфер будут отвечать за конкретные направления в программе. Они объединят силы в составе команды мэра:
- лидер фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов;
- глава московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов;
- депутат Мосгордумы Лариса Картавцева;
- Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров;
- директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова;
- руководитель НКО "Центр добрых дел" Сабина Цветкова;
- генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.
Жители столицы могут внести свои инициативы в программу. Для этого их нужно направить в штаб, который располагается в здании исполкома московской "Единой России". Его глава Максим Руднев рассказал, что сбор предложений осуществляют местные и первичные отделения. Также москвичи могут отправить свои предложения по адресу nakaz@mos-partya.ru.
Программа отделения поможет усовершенствовать народную программу, которая успешно выполняется с 2021 года. Кроме того, глава фракции в МГД пообещал, что наказы учтут при подготовке законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы.
Ранее 23 июля Мосгоризбирком утвердил перечень избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы для электронного голосования при проведении выборов депутатов Мосгордумы.
В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.
Основой программы команды мэра Москвы на выборах в МГД станут предложения москвичей