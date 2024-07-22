Сервис поиска избирательного участка заработал на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На mos.ru начал работать сервис поиска избирательного участка, который поможет москвичам подобрать удобное место для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО.

Сервис также позволяет проложить маршрут до выбранного участка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выразить свою позицию в ходе выборов имеют право совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в городе.

На каждом избирательном участке будет организовано электронное голосование, принять участие в котором москвичи смогут при помощи специальных терминалов. Им предоставят возможность воспользоваться любым из них.

Кроме того, отдать свой голос горожане смогут и путем использования бумажного бюллетеня. Однако сделать это им удастся только на участке по месту постоянной регистрации, который также поможет найти сервис mos.ru. Для очного голосования москвичу будет необходимо иметь при себе паспорт.

Также проголосовать в рамках выборов депутатов можно и онлайн. В этом случае жители столицы не должны будут приходить на избирательный участок.

Тем, кто решит выразить свою позицию в таком формате, понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Пользователи смогут проверить доступность онлайн-голосования в специальный сервисе, который можно найти в личном кабинете.

Между тем на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО было решено увеличить число терминалов электронного голосования на избирательных участках. Это позволит избежать очередей даже в наиболее популярные для очного голосования периоды времени и ускорит процесс.

Выборы в МГД пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования горожане определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.